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Смерть телевизоров: почему ТВ уходит в приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Традиционное телевещание становится все менее привлекательным для массовой аудитории, которая отказывается подстраивать свои привычки под программу передач. В мире интернета и мобильных гаджетов телевидение вынуждено уходить в новые форматы, догоняя своего зрителя. Каким будет мир ТВ в ближайшие годы?

Телевизор как прибор уже устарел, уверен глава телеканала «Пятница!» Николай Картозия. «Посмотрите на своих детей: они подходят к телевизору и пытаются пальцем увеличить картинку. Они подходят к окну и пытаются смахнуть серый пейзаж за окном как на смартфоне. Вот такой будет эта аудитория — для нее уже телевизора как прибора не существует», — приводит ТАСС слова Картозия.

По мнению экспертов, в последние два года произошел настоящий перелом в борьбе между традиционным ТВ и Всемирной паутиной. Это доказывает хотя бы тот факт, что Сеть превзошла ТВ по объему размещенной рекламы.

У зрителей безвозвратно поменялась модель телесмотрения. Огромную роль здесь сыграло распространение смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV.

Среди устройств, которые предпочитают использовать потребители для просмотра контента, лидируют мобильные устройства (компьютеры — 63% и смартфоны — 55%), обычные телевизоры находятся на третьем месте (54%), после которых идет Smart TV (39%), таковы результаты опроса, проведенного компанией Salesforce по заказу портала Sostav.ru.

Новые платформы

Зрителей стали актиновно переманивать современные мультимедийные платформы, совмещающие достоинства онлайн-кинотеатров и интерактивного телевидения. Люди желают смотреть ТВ-программы, фильмы и сериалы не по расписанию, а в удобное для себя время и на любом устройстве.

Возможность управлять просмотром телепрограмм (выбирать передачи и время их воспроизведения, перематывать и ставить на паузу) дает интерактивное телевидение.

По данным Forbes, около 14% потребителей начинают смотреть ТВ-контент на одном устройстве, а заканчивают — на другом. Это особенно характерно для молодежи — ее представители почти в четыре раза более склонны откладывать просмотр и досматривать видео на другом устройстве, чем старшие поколения.

В связи с этим, эксперты полагают, что наиболее перспективное сейчас направление — интерактивное телевидение, построенное по технологии ОТТ (Over the Top). В отличие от обычного интерактивного ТВ (IPTV) оно работает без прямой связки с провайдером. Это расширяет возможности функции «мультискрин» — продолжения просмотра контента на разных устройствах.

По технологии OTT создан сервис Wink от «Ростелекома». С помощью его через интернет-канал любого провайдера можно смотреть сотни телеканалов и тысячи фильмов и сериалов. Для этого на Smart TV, телевизионную приставку, планшет или смартфон нужно всего лишь установить приложение.


Готовность платить

Российские зрители, вопреки стереотипам, готовы платить за качественный контент и удобный сервис на видеоплатформах. Объем рынка онлайн-кинотеатров в прошлом году вырос на 35% до 10,4 миллиарда рублей, такие данные приводит Forbes. При этом основной заработок приходится не на рекламу, а именно на подписки.

Картозия считает, что телеканалы в современных условиях должны перестать быть только средством трансляции и превратиться в продакшен-студии, чтобы им принадлежали права на весь контент на всех возможных платформах.

##Wink
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«Мы видим, что миграция молодой аудитории на потоковые видеоплатформы подтверждает одну идею — они идут туда за профессиональным, качественным телевизионным контентом. Массовое увеличение доступного контента только усиливает спрос со стороны как традиционных, так и OTT-игроков на высококачественный ТВ-контент, заставляет их все больше конкурировать за внимание потребителей», — отмечает директор по исследованиям «Газпром-медиа» Дарьи Пугачева.

Глава холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов уверен, что ближайшие три года пройдут в атмосфере активной борьбы за зрителя между традиционным ТВ и онлайн-платформами.

«Думаю, что в процессе борьбы классическое ТВ сохранит в целом и аудиторию, и рекламные деньги, а среди платформ наверняка произойдет ряд сделок, в результате которых некоторые не выживут, зато мы получим "суперплатформы"», — сказал ТАСС Муругов.

В итоге появятся своеобразные «контентные экосистемы», которые будут строиться при участии и вокруг крупных немедийных игроков. «В этой ситуации выиграют, во-первых, продюсеры — спрос на контент пока растет и останавливаться не собирается. Но главным победителем окажется зритель», — заключил глава «СТС Медиа».



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54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

Василий
20 декабря 2019, 19:38

Компания которая даже своим названием должна олицетворять и представлять интересы и надёжность связи в России и за её пределами..... По факту: постоянные сбои связи, хуже чем "Дом.ру", развитие заторможенное, коррупция и откаты наверху из-за этого полунищенское существование исполнительного состава внизу. Всё это — РОСТЕЛЕКОМ. А жаль..... За Державу обидно...

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