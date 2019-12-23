Путин откроет железнодорожный мост в Крым

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что российский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, а также пообщается с рабочими-мостовиками.



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Ранее Федеральное дорожное агентство выписало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Первый состав на полуостров отправится 23 декабря в 14.00 из Петербурга, из Москвы — 24 декабря в 23.45.

С момента старта продаж в начале ноябре на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым продано уже 50 тысяч билетов. Их стоимость составляет от 2966 рублей из Москвы, и от 3500 рублей из Санкт-Петербурга.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 километров. В мае 2018 года запустили автомобильное движение, Путин открыл его за рулем «КамАЗа». После запуска железнодорожного моста объект будет полностью завершен.