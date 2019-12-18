Кремль назвал главное событие 2019 года

Главным событием уходящего года станет открытие железнодорожной части Крымского моста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — цитирует Пескова РИА Новости. Он также уточнил, что главными для страны должны быть события, связанные с ее развитием.



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Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом. Он состоит из двух частей — для автомобилей и железнодорожных составов. Автомобильный мост открыли в мае 2018 года, железнодорожный должен заработать в декабре 2019 года.

Известно, что первые поезда отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. При этом они прибудут в Крым только на следующие сутки. В дальнейшем поезда будут отправляться ежедневно.

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали еще 8 ноября. Цены на билет из Москвы в Симферополь начинаются от 2,9 тысячи руб., из Петербурга в Севастополь — от 3,5 тысяч рублей.