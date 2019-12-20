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Подросток отсидит за убийство красноярского школьника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд приговорил 17-летнего жителя деревни Лопатино в Красноярском крае к 5,5 годам лишения свободы за убийство девятилетнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В июне 2018 года несовершеннолетний подросток отвел девятилетнего знакомого мальчика в безлюдное место недалеко от деревни Лопатино. Затем он во время ссоры избил мальчика и специально бросил его там умирать. 

Суд приговорил 17-летнего парня 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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Обсуждение (2)
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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

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Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

Uynachalnica

ЦитатаПутин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой:...