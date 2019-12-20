Подросток отсидит за убийство красноярского школьника

Суд приговорил 17-летнего жителя деревни Лопатино в Красноярском крае к 5,5 годам лишения свободы за убийство девятилетнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В июне 2018 года несовершеннолетний подросток отвел девятилетнего знакомого мальчика в безлюдное место недалеко от деревни Лопатино. Затем он во время ссоры избил мальчика и специально бросил его там умирать.

Суд приговорил 17-летнего парня 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.