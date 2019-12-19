Фадеев обвинил Эрнста в абсурдности новогодних передач

Продюсер Максим Фадеев резко высказался в адрес новогодних телеэфиров, где, по его мнению, делают «дерьмище» из-за непрофессиональных руководителей каналов.

«Про новогодние передачи — пока будут сидеть вот эти, кто их делает — Аксюта, Гохштейн, Эрнст, пока эти все будут сидеть, полугиды, полупокеры, полу-непонятно кто, непрофессионалы, которые к музыке не имеют никакого отношения, так и будет. Мы так и будем хавать это дерьмище, которое нам суют», — сказал Фадеев в эфире телеканала «Царьград».

Продюсер считает, что новогодние телеэфиры на многих каналах стали неактуальными, потому что ежегодно одни и те же артисты празднуют Новый год на своих «Огоньках». Виновниками однотипного контента на телеканалах Фадеев назвал их руководство.