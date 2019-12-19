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Фадеев обвинил Эрнста в абсурдности новогодних передач

Источник:
«Царьград»
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Фото: Главная сцена / CC0

Продюсер Максим Фадеев резко высказался в адрес новогодних телеэфиров, где, по его мнению, делают «дерьмище» из-за непрофессиональных руководителей каналов.

«Про новогодние передачи — пока будут сидеть вот эти, кто их делает — Аксюта, Гохштейн, Эрнст, пока эти все будут сидеть, полугиды, полупокеры, полу-непонятно кто, непрофессионалы, которые к музыке не имеют никакого отношения, так и будет. Мы так и будем хавать это дерьмище, которое нам суют», — сказал Фадеев в эфире телеканала «Царьград».

Продюсер считает, что новогодние телеэфиры на многих каналах стали неактуальными, потому что ежегодно одни и те же артисты празднуют Новый год на своих «Огоньках». Виновниками однотипного контента на телеканалах Фадеев назвал их руководство.




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Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...