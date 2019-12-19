Как работает контроллер умного дома

Умный дом — автоматизированная система управления жильем, делающее его более комфортным, безопасным и экономичным. Состоит система из различных датчиков и устройств, управляет которыми контроллер.

По сути, контроллер — это миникомпьютер или «мозг» умного дома. Он собирает информацию от датчиков и контролирует подключенные к нему устройства. Действует «мозг» на основе заложенных в него алгоритмов, называемых сценариями.

Контроллер умного дома посредством интернета получает команды от человека и в режиме онлайн сообщает ему о состоянии системы и событиях в доме.

Система от Ростелекома

Большой популярностью на рынке умных домов пользуются «коробочные» продукты. Это готовые наборы устройств. Они доступны по цене, просты в монтаже, настройке и эксплуатации. Сразу после установки готовы к работе.

Один из таких продуктов предлагает Ростелеком. Его контроллер использует протокол Z-Wave Plus. Эта технология передачи данных по радиоканалу защищена от помех, создаваемых Wi-Fi сетями, а значит, стабильна в работе.



Фото: © Sibnet.ru

К контроллеру «Умного дома» от Ростелекома можно подключить устройства, которые сообщают о протечке, движении и открытии окна или двери и передают информацию о температуре, влажности, освещенности. В расширенный комплект входит также датчик дыма. Есть вариации наборов с умными лампочками и розетками. Дополнительно можно подключить камеры наблюдения и другие устройства.

Технические данные

Контроллер умного дома от Ростелекома представляет собой небольшую коробочку из белого пластика весом в 140 грамм. Размеры устройства — 110/100/16 миллиметров. Крепится он на стену. Рабочая температура работы устройства — от ноля до 40 градусов по Цельсию. Рабочая влажность — 0-85%.

Питается контроллер от сети, но имеет и резервную батарею емкостью 1150 мА·ч, которая сохранит работоспособность системы в случае перебоев с электричеством. Устройство работает на операционной системе OpenWRT. Оперативная память — 128 Мб.

Передача данных

Контроллер подключается к интернету через кабель (Ethernet-порт), либо с помощью Wi-Fi. Имеется также один порт USB 2.0.

Протокол Z-Wave Plus, созданный специально для дистанционного управления бытовой электроникой и другими устройствами, работает на частоте 869.0 МГц.

Контроллер может взаимодействовать одновременно с 230 устройствами Z-Wave. Дальность радиосвязи — 100 метров на улице и 40 метров в помещении.

Подключение контроллера

— Подключите провод питания. Через минуту контроллер загрузится и будет готов к работе.

— Подключите контроллер к локальной сети с помощью патч-корда (в комплекте) в разъем Ethernet.

— Или подключите его с помощью Wi-Fi. Сделать это можно только через WPS (роутер должен поддерживать эту технологию).

— Нажмите на роутере кнопку WPS, а на обратной стороне контроллера зажмите аналогичную кнопку WPS на 3 секунды — при этом подсветка контроллера должна быстро замигать.

— Если подключиться не удалось, через 60 секунд контроллер автоматически выйдет из режима подключения по WPS.

Добавление контроллера

— Перейдите на сайт lp.smarthome.rt.ru и зарегистрируйтесь в личном кабинете.

— В левой панели выберите «Мои устройства» и нажмите кнопку «Добавить устройство».

— В окне «Подключение устройств» нажмите «Подключить устройство Z-Wave».

— В окне «Подключение контроллера» введите LAN MAC-адрес с этикетки, расположенной на обратной стороне контроллера под монтажным креплением.

— Контроллер успешно подключен — в нижней части страницы появится уведомление об этом.

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Все, умный дом готов к подключению датчиков, умных устройств и настойке сценариев их работы.