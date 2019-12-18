Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом

Спасти ноги от замерзания во время длительного нахождения на морозе помогут стельки с подогревом. Это оригинальный и практичный подарок рыбакам, охотникам и сноубордистам. Как устроены греющие стельки и как их правильно выбрать, рассказал ведущий инженер ООО «СпецТепло» Николай Минин.

Существуют два основных типа электрических стелек с подогревом: со встроенным и с внешним источником питания. У первых аккумулятор, микросхема и нагревательный элемент расположены непосредственно в самой стельке. Преимуществом такой конструкции является компактность и отсутствие соединительных шнуров.

Однако, у такого подхода есть и существенный недостаток — невозможность разместить внутри стельки аккумулятор большой емкости. Самые передовые образцы, созданные по такому принципу, имеют емкость аккумуляторов всего 1500-1800 мАч. Сгенерировать достаточную мощность нагрева с маленьким встроенным аккумулятором очень сложно, поэтому нагревательные элементы в таких стельках очень маленькие.

Также такие стельки плохо изгибаются, не садятся в деловую, женскую или спортивную обувь, их толщина может достигать 18 миллиметров. Да и в целом, по теплоотдаче и времени работы они больше подходят жителям европейской части России.

Стельки с внешним источником питания лишены такого недостатка. Поскольку аккумулятор не нужно размещать внутри стельки, он может быть очень большим (емкость не ниже 7000-8000 мАч), а нагревательный элемент, расположенный внутри стельки, можно сделать достаточно мощным, чтобы он позволял согреть ноги даже в самые сильные морозы.

«Если температура воздуха ниже 15 градусов мороза, а на улице вы бываете больше 1,5 часа в день, то стоит рассмотреть другие варианты — емкости встроенного аккумулятора будет недостаточно, чтобы согреть ноги. По этой же причине не советую использовать стельки с питанием от пальчиковых батареек», — отметил собеседник.

Стельки на батарейках будут работать не дольше трех часов, а батарейки придется покупать постоянно. Такие изделия не снабжены микросхемой регулирования напряжения, поэтому их мощность сильно будет зависеть от степени разряда батареек.

Как устроены стельки с подогревом

Стельки с подогревом «Сибиряк» состоят из нагревательного элемента, трех слоев материалов оболочки и шнура с USB-штекером. Нагрев стельки происходит за счет протекания электрического тока по нагревательному элементу, выполненному из износостойкого углеродного волокна. В отличие от дешевых нихромовых нагревательных элементов, он не выходит из строя от механических повреждений и перегрева.

«У наших стелек большая площадь нагревательного элемента. Поэтому тепловой поток от нагревательного элемента рассеивается на большой поверхности, температура стелек составляет 40-45 градусов тепла, стельки не перегревают ноги. Такой режим обогрева обеспечивает наибольший комфорт», — рассказал Минин.

С одной стороны стельки, обращенной к стопе пользователя, используется неопрен. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя, поскольку сочетает в себе гигиеничность, износостойкость и гибкость.

С другой стороны используется вспененная EVA-резина. Это хороший теплоизолятор, он используется в современной спортивной обуви в качестве амортизатора. Толщина стелек составляет 3,5-4 миллиметра.

При производстве используется специальный клей для гидрокостюмов. Он гипоаллергенен и гигиеничен, не пропускают воду к нагревательному элементу, даже если стелька намокла снаружи, поэтому ее достаточно легко просушить. Поскольку стельки противостоят влаге, в них можно заниматься спортом, не опасаясь, что пот или снег, попавший в ботинки, повредит их.

В комплекте со стельками идут внешние аккумуляторы, которые можно носить в нагрудном кармане, на поясе и на ногах. Чаще всего носят в нагрудном кармане, для этого не нужны дополнительные аксессуары. Ношение на поясе не ограничивает в выборе одежды, но нужен специальный чехол, это делает комплект дороже на 10%. На ногах нужны два аккумулятора, поэтому стоимость такого комплекта еще выше.

Как выбрать стельки с подогревом

Эксперт советует обратить внимание на расположение нагревательных элементов внутри стелек — он должен быть расположен так, чтобы обогревал не только центр стопы, но и пальцы ног, которые мерзнут сильнее всего.

«Избегайте стелек, которые обрезаются со стороны носка — в этой части нет нагревательного элемента, пальцы будут мерзнуть даже при включенном обогреве», — отметил Минин.

Важно, чтобы аксессуар был совместимым с внешними аккумуляторами, которые используются для зарядки смартфонов или планшетов. Это позволит использовать по очереди разные гаджеты.

Покупать стельки лучше ориентируясь на условия использования. Если подогрев нужен на прогулках с ребенком, на зимнем отдыхе, пробежке, которые не превышают трех часов, то можно остановится доступном по цене комплекте «Сибиряк-Базовый».

Для зимней рыбалки больше подойдет комплект «Сибиряк-Рыболов». В него входят стельки, два литий-полимерных аккумулятора емкостью по 6000мАч, чехлы и ремешки для крепления аккумуляторов на ногах. Его можно легко надеть в стесненных условиях автомобиля или палатки.

«Недавно очень приятно было читать отзыв от девушки Татьяны, которая подарила дедушке-рыбаку наши стельки с подогревом. Она написала, что теперь вся семья перестала волноваться и в буквальном смысле "висеть на телефоне", пока дедушка рыбачит на морозе», — отметил ведущий инженер.

Если внешний аккумулятор уже есть, то достаточно купить только стельки «Сибиряк», таким образом удастся сэкономить почти 2 тысяч рублей.

«Стельки "Сибиряк" имеют ресурс около 420 километров интенсивной ходьбы. В среднем такого ресурса стелек хватает на два зимних сезона эксплуатации. Мы даем безусловную гарантию на стельки и комплектующие — один год», — отметил собеседник. Кроме того компания «СпецТепло» готова вернуть деньги, если продукция не подошла покупателю.

Как подобрать размер стелек

Самый надежный способ подобрать размер стелек с подогревом — измерить заводскую стельку из ботинка и выбрать стельку с подогревом той же длины. Например, если стелька из зимнего ботинка имеет длину 262 миллиметра, то следует выбрать стельки «Сибиряк» размером 40-41 (26 сантиметров). Если размер стелек подобран верно, стелька будет надежно держаться в обуви.

«Если стельку из обуви вытащить невозможно, учитывайте, что стельки должны быть чуть больше размера ступни. Так, например, если длина вашей ступни от кончика большого пальца до крайней точки пятки составляет 272 миллиметра, то оптимальным размером стельки для вас будет 44-45 размер (28 сантиметров)», — посоветовал Минин.

Всего покупатель может выбрать из восьми размеров стелек от 32 до 47, или заказать продукцию любого другого размера.