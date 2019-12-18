Новогодние ели Красноярска и Барнаула обошли по высоте Кремлевскую

Красноярск стал лидером рейтинга по высоте новогодней елки в России — 55 метров, следом за ним оказался Барнаул с елкой высотой 32 метра, оба дерева выше натуральной ели на Красной площади в Москве, сообщает портал Турстат.

Главная елка Красноярска высотой 55 метров была установлена на восточной стороне «Татышев-парка». Ее купили за 51 миллион рублей в прошлом году. В этом году на монтаж, оформление, техническое обслуживание и демонтаж главной новогодней елки власти Красноярска, по данным мэрии города, потратят 12 миллионов рублей.

Следом в рейтинге идут новогодние елки в Екатеринбурге, Казани и Барнауле (32 метра). В Москве на Красной площади установили елку еще ниже — 27 метров, но в отличие от предыдущих гигантов она натуральная.