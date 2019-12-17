Два Алтая определились с выходным 31 декабря

Главы Республики Алтай и Алтайского края по-разному решили вопрос с объявлением 31 декабря выходным днем.

Олег Хорохордин на совещании в правительстве республики объявил, что часть субъектов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря, сообщила его пресс-служба.

В свою очередь Виктор Томенко, общаясь с журналистами, сообщил, что 31 декабря в Алтайском крае будет рабочим. Он пояснил, что если бы у населения был запрос на это, обсуждение развернулось бы в начале года, а не в последние его недели. Об этом сообщили популярные в крае Telegram-каналы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 31 декабря выходным днем, он также перенес его на субботу, 28 декабря. Указ носит рекомендательный характер и не распространяется на частные организации, здесь решение останется за работодателями.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. После этого в ряде регионов России 31 декабря объявили выходным днем на местном уровне.

Министр труда Максим Топилин позднее пояснил, что на федеральные власти не могут сделать 31 декабря выходным днем, так как крайний срок принятия подобных решений — октябрь. При этом министр добавил, что сделать выходным последний день года может каждый работодатель.