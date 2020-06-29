Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо

Автоклавный газобетон становятся всё популярнее в малоэтажном строительстве. Он совмещают в себе прочность камня и способность сохранять тепло как дерево. Заместитель директора компании «Сибинторг» Олег Иванов рассказал об особенностях материала, а также главных ошибках строителей при использовании газобетонных блоков.

Строить дом из газобетонных блоков выгоднее и проще, чем из других материалов. Технология позволяет обойтись без дополнительного утеплителя и при этом не замёрзнуть, а также сэкономить на отделке.

Газобетонные блоки бывают двух видов. Неавтоклавные блоки за счёт элементарной технологии часто делают кустарным способом и продают задёшево. Недостаток стройматериала в том, что он неоднородный, разнокалиберный, даёт сильную усадку.

Автоклавные блоки изготавливают на дорогостоящем высокотехнологичном оборудовании, что позволяет получать стабильные характеристики по плотности, прочности и геометрии материала. Ширина блоков варьируется от 80 до 400 миллиметров, что позволяет решить любую архитектурную и строительную задачу, возводить как перегородки, так и несущие стены.

«Сибинторг» — дилер двух крупных производителей блоков «Сибит» (Новосибирск) и «Силекс» (Саянск Иркутской области). Автоклавный газобетон этих торговых марок уже признан стандартом качества.

Упрощённо технология производства такая — в смесь цемента и воды добавляют известь и алюминиевую пудру. При реакции ингредиентов выделяется водород, образующий сферические поры. По достижению устойчивого состояния, массу разрезают на блоки и отправляют запекаться в автоклав при температуре в 180 градусов и давлении в 12 атмосфер.

«Получается совершенно другой материал белого цвета, близкий по свойствам к природному камню — тобермориту. В огне не горит, в воде не тонет. Прочный как камень, но легкий и теплый как дерево», — сказал Иванов.

Высокая теплоизоляция и устойчивость

Автоклавные газоблоки обладают высокой способностью сохранять тепло внутри помещения. Для климатических условий Сибири достаточно толщины стены в 40 сантиметров без дополнительного утеплителя.

«При строительстве из кирпича используют утеплитель. Из этого получается многослойная конструкция. Со временем возможно оседание утеплителя или разрушение грызунами, что нарушает теплотехнические характеристики здания. При строительстве из блоков получается однородная конструкция», — объяснил разницу представитель компании.

По показателю теплопроводности газобетонные блоки составляют достойную конкуренцию дереву. Вопреки распространённому заблуждению, блоки не боятся воды. В отличии, например, от кирпича, который впитывает влагу и разрушается при отрицательных температурах.

Что касается морозостойкости, то в технической документации для газоблоков она прописана как F100. Это означает, что материал выдержит сто циклов замораживания и размораживания. Иными словами, дом спокойно простоит не менее 100 лет. В здании из автоклавного газобетона легко дышится благодаря свойству материала создавать комфортный микроклимат в помещении.

«Это экологичный материал, химии нет в составе и не используются при производстве. А вот, например, клееный брус содержит формальдегиды и смолы. Газоблоки не нуждаются в дополнительном уходе или пропитке, дружат с любым видом облицовки, а также в нём не уживаются грызуны», — добавил собеседник.

Особенности монтажа

Блоки укладывают друг на друга вручную и скрепляют специальным клеем. Геометрия позволяет делать точную подгонку и за счёт этого увеличить скорость строительства и экономить в дальнейшем на отделке. Один блок толщиной в 40 сантиметров и весом в 36 килограммов заменяет 32 стандартных кирпича весом в 120 килограммов. Материал легко пилится, при этом удерживает шурупы и гвозди.

«Производитель "Сибит" внедрил инновационную технологию смарт-лок. Это позволяет максимально защитить кладку от промерзания и продувания в наиболее подверженных этим рискам вертикальных швах», — объяснил Иванов.

Несмотря на простоту монтажа, он все же советует нанять на эти работы специализированную бригаду. Но если хозяин будущей постройки намерен справиться самостоятельно, обязательно нужно ознакомиться с технической литературой и альбомами типовых решений, чтобы избежать ошибок. Также можно обратиться за советом к дилеру или прямо на завод.

«Не каждый может рассчитать количество материала, выбрать толщину, выполнить требования армирования. Мы с радостью в этом поможем, дадим рекомендации. Проконсультируем по вопросам доставки», — сказал собеседник.

Самые частые ошибки при строительстве из газоблоков

Нередко строители допускаю ошибки ещё на этапе укладки фундамента. Здесь очень важно провести геологическое исследование грунта и выбрать подходящий тип фундамента. Порой это помогает сэкономить немалую сумму. Ещё одна ошибка заключается в несоблюдении требований к армированию в кладке.

Кроме этого, строители выбирают непаропроницаемый утеплитель. Это неправильный шаг. Газобетон в принципе не нуждается в дополнительном слое утеплителя, но если хочется добавить, то лучше использовать минеральную вату. При всех других материалах влага не будет выводиться наружу.

По словам Иванова, при стоимости дома примерно в 3 миллиона рублей возведение стен из газобетона обойдётся примерно в 350 тысяч рублей (около 80 кубических метров материала). Во всей смете строительства эта часть составит лишь 10 — 12% расходов.

«Так что не стоит экономить на основной части дома. Выбрав для строительства автоклавный газобетон, вы долгие годы будете экономить на отоплении и беречь своё здоровье», — заключил эксперт.

Компания «Сибинторг»

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