Политик-иноагент Надеждин уехал из России

Политик Борис Надеждин (признан иноагентом в РФ) уехал из России, об этом он рассказал видео, опубликованном в телеграм-канале.

«Я жив, на свободе. Увы, пока не в России», — сказал Надеждин, стоя на фоне Эйфелевой башни в Париже. Он выразил сожаление, что пока не может находиться в своей стране.

Минюст внес его в реестр иноагентов 10 июля. Надеждин тогда заявил, что решение, по его мнению, было принято не на уровне министерства, а в Кремле, и связано с выборами в Госдуму, в которых он собирался участвовать.

Политика через несколько дней задержала полиция. Суд признал его виновным в пропаганде экстремистской символики или атрибутики, так как он разместив в своем канале ссылку на чужое видео в YouTube с изображением оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). Надеждина оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Надеждин 19 июля написал о закрытии избирательной кампании, поскольку объявление его иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность выдвигаться на выборах. Он добавил, что не будет сдавать собранные за него подписи в ЦИК, чтобы не подвергать риску свой штаб и сторонников.