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Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты и Иран в самое ближайшее время возобновят контакты для урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся в понедельник днем», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он не стал уточнять, кто будет участвовать во встрече и где она пройдет. Трамп добавил, что не намерен ставить крайний срок для заключения сделки.

По словам главы государства, готовится соглашение по Ормузскому проливу, за которым якобы последует договор по денуклеаризации Ирана.

В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке.

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