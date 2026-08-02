Российские силы ударили по украинской логистике и наемникам

Российские силы атаковали логистические центры Украины, пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне специально военной операции, сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — сказано в сообщении

Также под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что армия атаковала резервуары с горючим и судно с военными грузами в Одесской области и морской буксир в порту Николаева.