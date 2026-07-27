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Обновлен порядок получения загранпаспорта за границей

Источник:
Sibnet.ru
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Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

МИД России утвердил обновленные административные регламенты по оформлению и выдаче загранпаспортов россиянам, находящимся за рубежом. Соответствующий приказ вступил в силу 26 июля 2026 года.

Обновленный регламент определяет порядок обращения в консульства и диппредставительства РФ. Главное нововведение — теперь максимальный срок ожидания готового документа за границей составляет три месяца.

Ранее сроки могли варьироваться в зависимости от конкретного консульства, теперь они унифицированы. При этом размер консульского сбора зависит от конкретного загранучреждения.

Таким образом, он будет определяться тарифами конкретного консульства или диппредставительства. То есть в разных странах сумма может быть разной — конкретную цифру нужно уточнять на месте.

Кроме этого, россияне за рубежом теперь могут обратиться за паспортом в любое дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, независимо от страны своего постоянного проживания.

Возможность иметь два загранпаспорта одновременно сохраняется — при этом второй может быть оформлен только биометрический. Это удобно, если в одном паспорте есть виза, которая препятствует въезду в другие страны.

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