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Когда цифровой паспорт может заменить бумажный

Источник:
ТАСС
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Цифровой ID в Max
Фото: © Sibnet.ru

Цифровая копия паспорта гражданина РФ в приложении «Госуслуги» может использоваться только в ограниченных конкретных случаях, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«На сегодняшний момент паспорт гражданина РФ именно в цифровом виде, который есть у вас, в приложении государственные услуги может использоваться только в ограниченных конкретных случаях», — сказал Васенин в интервью ТАСС.

Например, цифровой паспорт в приложении "Госуслуги" может использоваться при посещении культурных или зрелищных мероприятий, получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг.

Еще один пример — подтверждение возраста в магазине при покупке тех товаров, которые продаются с ограничением возраста. В частности, речь идет об алкогольной или табачной продукции.

«На сегодняшний момент это работает, но 100% паспорт гражданина Российской Федерации вот эта цифровая копия не заменяет», — заключил Васенин.

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