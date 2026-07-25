Беспилотную опасность четвертый раз объявили в Омской области

Беспилотную опасность зафиксировали в Омской области 25 июля, сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на данные Минобороны. Это уже четвертая атака дронов на регион, где размещается один из крупнейших НПЗ.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона в своем Макс-канале.

По данным РСЧС, беспилотная опасность введена в области в 12.56 по местному времени. Почти через час, в 13.44 беспилотную опасность отменили. Официальной информации о повреждениях и сбитых дронах пока нет.

Региональное МЧС на время тревоги посоветовало гражданам сохранять спокойствие, а также спрятаться в капитальное строение или в укрытие с бетонными стенами и крышей.

Последний раз в Омске объявляли беспилотную опасность 6 июля. В тот день БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без погибших и пострадавших. До этого боевые беспилотники фиксировали в регионе 1 июля и 10 июня.