НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотную опасность четвертый раз объявили в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
424 1
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Беспилотную опасность зафиксировали в Омской области 25 июля, сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на данные Минобороны. Это уже четвертая атака дронов на регион, где размещается один из крупнейших НПЗ.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона в своем Макс-канале.

По данным РСЧС, беспилотная опасность введена в области в 12.56 по местному времени. Почти через час, в 13.44 беспилотную опасность отменили. Официальной информации о повреждениях и сбитых дронах пока нет.

Региональное МЧС на время тревоги посоветовало гражданам сохранять спокойствие, а также спрятаться в капитальное строение или в укрытие с бетонными стенами и крышей.

Последний раз в Омске объявляли беспилотную опасность 6 июля. В тот день БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без погибших и пострадавших. До этого боевые беспилотники фиксировали в регионе 1 июля и 10 июня.

Что делать при атаке дронов →
Еще по теме
Ким заявила о новых ударах по складам Wildberries
Атаки БПЛА сегодня: сбит 571 дрон над 16 регионами России
Атаки БПЛА сегодня: сбито 223 дрона над 18 регионами России
Атаки БПЛА сегодня: сбито 242 дрона над 17 регионами России
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых
Производитель батареек Varta обанкротился
Производитель батареек Varta обанкротился
ЦРУ
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...