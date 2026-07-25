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Дистанционный мониторинг здоровья заработал бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Врач в поликлинике
Фото: © Sibnet.ru

Дистанционный мониторинг здоровья пациентов заработал в России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Его включили в систему обязательного медицинского страхования.

Удаленное наблюдение по полису ОМС доступно пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом первого и второго типа через сервис «Персональные медицинские помощники».

Платформа уже активна в 30 регионах России, к ней подключено более 392 тысяч специализированных медицинских устройств, которые позволяют медикам контролировать состояние пациентов удаленно.

Система объединяет медицинские приборы пациента, мобильное приложение и региональные информационные системы здравоохранения. Данные автоматически передаются лечащему врачу.

Он видит актуальную картину состояния здоровья, оценивает динамику показателей и при необходимости корректирует терапию, дает рекомендации дистанционно или назначает очный прием.

По мнению авторов проекта, дистанционное наблюдение особенно актуально для жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также для маломобильных пациентов, которым сложно регулярно посещать поликлинику.

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Топ комментариев

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

_ASUS__

украина для сша это скотина на убой

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...