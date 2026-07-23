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Цены на нефть подобрались к 100 долларам за баррель

Источник:
«Коммерсантъ»
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Нефть,
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца поднялась выше 95 долларов за баррель из-за тревожных сообщений о перекрытии Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов.

Стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE выросла до 95,44 доллара за баррель, на 4,8% выше значений закрытия предыдущего дня и максимального значения с первой декады июня, приводит «Коммерсантъ» биржевую статистику.

Таким образом, цены вернулись к значениям, предшествовавшим объявлению президентом США Дональдом Трампом меморандума о прекращения огня между США и Ираном.

Уверенный подъем цен продолжается третью неделю подряд, и за это время их рост составил почти 33%. Нынешний рост вызван очередным витком эскалации между Вашингтоном и Тегераном, которые от привычных обвинений в нарушении меморандума быстро перешли к боевым действиям.

При этом в котировки нефти участники рынка закладывают очередное резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив. Добавило негатива и решение хуситов объявить морскую блокаду Саудовской Аравии.

Участники рынка допускают возвращение цен до 120 долларов за баррель при дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

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Экономика #Недра и ТЭК
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