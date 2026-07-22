Российский фрегат устроил стрельбу у побережья Великобритании

Российский фрегат «Неустрашимый» провел учения со стрельбой в 40 морских милях от британского города Плимут.

Стрельбы проводились в международных водах Ла-Манша и продолжались полчаса, передает BBC News. Перед учениями «Неустрашимый» предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о намерении провести стрельбы и попросил его отойти на безопасное расстояние.

Британские военные корабли продолжают «внимательно отслеживать действия» российского фрегата, уточнил представитель Минобороны Великобритании. Также наблюдение за «Неустрашимым» ведется с воздуха.

«Неустрашимый» — головной сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб». По международной классификации ВМС его относят к классу фрегатов. Корабль входит в состав Балтийского флота России.

Главная задача корабля — обнаружение и уничтожение подводных лодок, а также противокорабельная и противовоздушная оборона флота. Корабль оснащен 100-мм артиллерийским комплексом АК-100.