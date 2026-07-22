Путин назвал проблемы с бензином временными

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что «трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер».
Ранее Путин подписал закон, который среди прочего направлен на обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка. Поправки разрешают смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива.
Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям
нарастить поставки бензина в регионы, а министерству энергетики совместно с
предприятиями — разработать конкретные меры, чтобы стабилизировать ситуацию в
наиболее уязвимых субъектах.
В стране сформированы достаточные объемы топлива для внутреннего рынка, при этом он обратил внимание на рост ажиотажного спроса примерно на 20–30%, отметил Новак.