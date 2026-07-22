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Цена нефти Brent преодолела отметку в 92 доллара за баррель

Источник:
Sibnet.ru
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Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку 92 доллара за баррель впервые с 11 июня, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше 120 долларов за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива, приводит Bloomberg прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc.

Благодаря подорожанию нефти Россия получает миллиарды долларов дополнительных доходов.

Накануне агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.

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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.