Цена нефти Brent преодолела отметку в 92 доллара за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку 92 доллара за баррель впервые с 11 июня, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше 120 долларов за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива, приводит Bloomberg прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc.

Благодаря подорожанию нефти Россия получает миллиарды долларов дополнительных доходов.

Накануне агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.