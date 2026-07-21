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Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Источник:
Sibnet.ru
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Виноград
Фото: © Sibnet.ru

Россельхознадзор с 23 июля введет ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных требований, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований», — говорится в сообщении.

По данным службы, попавшие под ограничения экспортеры в основном поставляют капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты. Специалисты только с начала 2026 года зафиксировали в поставках 132 случая обнаружения карантинных объектов.

Среди них – вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

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