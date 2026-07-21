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Кремль прокомментировал удары по складам Wildberries

Источник:
«Интерфакс»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Ситуация вокруг Wildberries и ее продавцов из-за ударов по складам маркетплейса непростая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля также опроверг заявления украинской стороны о том, что склады маркетплейса используются для поставок товаров российским войскам. Он подчеркнул, что удары по мирным целям показывают «террористическую сущность» украинского режима.

При атаке беспилотниками в ночь на 18 июля на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников, еще 25 человек пострадали. В Электростали в результате падения дрона на территории склада ранены 24 человека.

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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.