Кремль прокомментировал удары по складам Wildberries

Ситуация вокруг Wildberries и ее продавцов из-за ударов по складам маркетплейса непростая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля также опроверг заявления украинской стороны о том, что склады маркетплейса используются для поставок товаров российским войскам. Он подчеркнул, что удары по мирным целям показывают «террористическую сущность» украинского режима.

При атаке беспилотниками в ночь на 18 июля на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников, еще 25 человек пострадали. В Электростали в результате падения дрона на территории склада ранены 24 человека.