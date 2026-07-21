Изменились правила назначения единого пособия

Правила назначения единого пособия изменились с 21 июля 2026 года, сообщил Социальный фонд России. В частности, скорректировано правило учета нулевого дохода для назначения выплаты.

Для права на единое пособие семьям с детьми необходимо, чтобы у каждого трудоспособного члена семьи был официальный доход в размере не менее восьми МРОТ или обоснованная причина его отсутствия.

К таким причинам относится уход за нетрудоспособным гражданином — человеком с инвалидностью или старше 80 лет. Ранее при назначении единого пособия учитывался только сам факт ухода.

Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет обоснованной причиной отсутствия дохода только в случае, если это близкий родственник. До вступления в силу изменений родственные связи между нуждающимся в уходе и тем, кто осуществляет уход, не имели значения.

Кроме того, Соцфонд теперь будет проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства — независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума.

Порядок подтверждения ухода сохраняется — человеку, который ухаживает за нетрудоспособным родственником, надо обратиться в клиентскую службу отделения Соцфонде и подать заявление о прошедшем периоде ухода. После этого можно подавать документы на единое пособие.