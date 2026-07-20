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Идентифицирован истребивший динозавров астероид

Источник:
Science Advances
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Космос (астероид)
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Упавший на Землю 66 миллионов лет назад астероид, истребивший динозавров, относился к редкому классу углеродистых CO-хондритов, выяснила международная группа ученых. Результаты изысканий опубликованы журналом Science Advances.

Земля около 66 миллионов лет назад пережила столкновение с крупным астероидом, после которого исчезло примерно 75% существовавших тогда видов, включая динозавров. Само небесное тело полностью разрушилось при ударе.

Исследователи обнаружили его остаточные следы в тонком слое глины. Им удалось изучить их с помощью высокоточного анализа изотопов никеля. Результаты показали, что ударный объект принадлежал к CO-хондритам — одной из наиболее редких разновидностей астероидов.

CO-хондриты содержат мало летучих элементов, включая углерод, воду, цинк и особенно серу. По оценкам ученых, диаметр астероида составлял от 10 до 15 километров, а скорость при столкновении достигала около 64 тысяч километров в час.

После удара образовался кратер Чиксулуб, который сегодня находится под полуостровом Юкатан. Исследователи уверены, что главным фактором массового вымирания стали огромные объемы пыли, поднятые в атмосферу после удара.

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