Идентифицирован истребивший динозавров астероид

Упавший на Землю 66 миллионов лет назад астероид, истребивший динозавров, относился к редкому классу углеродистых CO-хондритов, выяснила международная группа ученых. Результаты изысканий опубликованы журналом Science Advances.

Земля около 66 миллионов лет назад пережила столкновение с крупным астероидом, после которого исчезло примерно 75% существовавших тогда видов, включая динозавров. Само небесное тело полностью разрушилось при ударе.

Исследователи обнаружили его остаточные следы в тонком слое глины. Им удалось изучить их с помощью высокоточного анализа изотопов никеля. Результаты показали, что ударный объект принадлежал к CO-хондритам — одной из наиболее редких разновидностей астероидов.

CO-хондриты содержат мало летучих элементов, включая углерод, воду, цинк и особенно серу. По оценкам ученых, диаметр астероида составлял от 10 до 15 километров, а скорость при столкновении достигала около 64 тысяч километров в час.

После удара образовался кратер Чиксулуб, который сегодня находится под полуостровом Юкатан. Исследователи уверены, что главным фактором массового вымирания стали огромные объемы пыли, поднятые в атмосферу после удара.