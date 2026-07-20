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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Атаки БПЛА сегодня: сбит 381 дрон над 15 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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Атакованный украинским дроном автомобиль в Белгородской области
Атакованный украинским дроном автомобиль в Белгородской области
Фото: © Оперштаба Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 20 июля сбили 381 украинский беспилотник над 15 регионами России, сообщило Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Московская область

В результате атаки украинских дронов пострадал округ Домодедово Московской области, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

«Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — написала Хрусталева в своем телеграм-канале.

По ее словам, есть повреждения на объектах инфраструктуры. Произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». БПЛА попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный, поврежден фасад. Обломки дрона попали в частный дом, в результате чего возник пожар, а также упали вблизи автомобиля на трассе М-4, пострадали два человека.

Краснодарский край

Люди пострадали при массированной атаке беспилотников на Ейский район Краснодарского края, сообщил глава района Роман Бублик.

«К сожалению, этой ночью Ейск подвергся их массированной атаке. На телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило 12 обращений. Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Бублик в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, повреждено остекление в семи домовладениях, а также припаркованные автомобили.

Белгородская область

Украинские беспилотники атаковали машину и коммерческий объект в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил оперштаба региона.

«В Шебекинском округе в селе Красная Поляна FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <...> В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту. Мужчину, который получил рваную рану надключичных областей, скорая помощь доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

При детонации дрона в Белгородском округе загорелся грузовой автомобиль и оборудование коммерческого объекта, пожарные потушили очаги возгорания. Также повреждены остекление и фасад здания предприятия, еще один коммерческий объект и крыша здания другого предприятия.

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