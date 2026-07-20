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Российские аналоги Starlink вывели на орбиту

Источник:
Sibnet.ru
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Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую низкоорбитальную спутниковую группировку, сообщается в телеграм-канале разработчика.

Фото: © NOAA Satellites

«Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440. Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полетами БЮРО 1440», — говорится в сообщении.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи. В конце марта компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников.

«Бюро 1440» занимается испытаниями российского аналога спутниковой системы связи Starlink — низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Целью проекта является обеспечение широкополосного доступа в интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Запуск коммерческого сервиса связи запланирован на 2027 год. К 2030 году группировка должна насчитывать 292 действующих спутника, они начнут обслуживать 50 тысяч абонентов, которые будут пользоваться интернетом на скорости 45 Мбит/с.

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