Восстановление складов Wildberries оценили в 35 млрд рублей

Затраты на реконструкцию поврежденных объектов Wildberries в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 миллиардов рублей. Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании.

Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тысяч рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 миллиарда рублей», — сказал «Коммерсанту» эксперт.

Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.