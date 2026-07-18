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Глагол «махаю» признали литературной нормой

Источник:
РИА Новости
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Книга
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Форма глагола «махаю» перестала считаться разговорной, теперь ее признали равноправной с вариантом «машу», рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова.

Еще недавно литературной нормой считались только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее. Но теперь варианты «махаю», «махаешь» и «махает» закрепились в речи, поэтому их официально разрешили использовать, уточнила эксперт в комментарии РИА Новости.

В частности, орфографический словарь русского языка как государственного и «Большой словарь ударений» 2025 года уже закрепили формы «машу» и «махаю» как равноправные.

Некоторые глаголы в русском языке имеют устойчивое чередование «х» и «ш», оно возникло в глубокой древности, когда звук «х» смягчался перед гласными переднего ряда. Например, среди таких слов — «пахать» и «пашу», «брехать» и «брешет».

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Egorka72

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