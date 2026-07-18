Продан побывавший на Луне флаг СССР. ФОТО

Миниатюрный флаг Советского Союза, побывавший на Луне в ходе миссии «Аполлон-11», продан на аукционе за 102,4 тысячи долларов.

Миниатюрный флаг Советского Союза, побывавший на Луне Фото : © x.com/darrenrovell

Лот принадлежал американскому астронавту Баззу Олдрину, одному из участников экипажа «Аполлона-11», который в июле 1969 года впервые в истории совершил высадку людей на поверхность Луны, уточнил аналитик Даррен Ровелл в соцсети X.

Олдрин взял с собой в полет советский флаг в качестве личного предмета. На одной из сторон полотна астронавт оставил надпись: «Летал на Луну на Apollo XI», а также поставил свою подпись. Жест был задуман как символ доброй воли между США и Советским Союзом.

Американский астронавт после полета рассказал, что присутствие советского флага в миссии должно было подчеркнуть — полет «Аполлона-11» стал достижением всего человечества, а не только одной страны.

Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года стали первыми людьми, высадившимися на Луне. В отличие от американского, советский флаг в ходе миссии не устанавливался на лунном грунте, он все время находился внутри командного модуля Columbia.