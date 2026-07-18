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Семьи погибших работников Wildberries получат выплату

Источник:
Sibnet.ru
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Татьяна Ким
Фото: © t.me/kimtatyana2024

Семьи погибших при налете украинских дронов работников логистических центров Wildberries получат от компании по два миллиона рублей, написала в своем телеграм-канале основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Также выплаты произведут пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии, они получат по миллиону рублей. Ким принесла родным погибших соболезнования, а также пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.

«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам», — добавила она.

Беспилотники ВСУ в ночь на 18 июля атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали, в Электростали погиб один человек, пострадали 23.

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