ВСУ ударили по складам Wildberries

Беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали, сообщил губернатор области Евгений Первышов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что БПЛА были снаряжены поражающими элементами для увеличения числа жертв.

Глава региона уточнил, что 23 пострадавших были доставлены в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, шесть в тяжелом и еще 16 в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями.

В Электростали в результате атаки на склад Wildberries пострадали 24 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, один из них умер после госпитализации.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала произошедшее «ужасной ночью» для компании и страны. «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала она в своем телеграм-канале.