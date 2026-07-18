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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ ударили по складам Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ ударили по складам Wildberries
Фото: © t.me/kimtatyana2024

Беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали, сообщил губернатор области Евгений Первышов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что БПЛА были снаряжены поражающими элементами для увеличения числа жертв.

Глава региона уточнил, что 23 пострадавших были доставлены в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, шесть в тяжелом и еще 16 в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями.

В Электростали в результате атаки на склад Wildberries пострадали 24 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, один из них умер после госпитализации.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала произошедшее «ужасной ночью» для компании и страны. «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала она в своем телеграм-канале.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?