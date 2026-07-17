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Атаки БПЛА сегодня: сбито 243 дрона над 12 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: © Sibnet.ru

Российские силы ПВО в ночь на пятницу, 17 июля сбили 243 украинских дрона самолетного типа над 12 регионами России, сообщило Минобороны России.

В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в сообщении.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным российского военного ведомства, все атаки был успешно отражены. 

Ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Сочи, Калуги, Краснодара и Геленджика, сообщила Росавиация.

Через некоторое время аэропорты вернулись к штатной работе. Дольше всего действовали ограничения на полет самолетов в Сочи.


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