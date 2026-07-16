Кремль оценил трудности российской экономики

Трудности в российской экономике не носят критического характера, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — цитирует пресс-секретаря российского лидера «Интерфакс».

Песков отметил, что в стране «в полной мере» обеспечивается макроэкономическая стабильность, президент и правительство регулярно обсуждают ситуацию, при этом есть понимание, что необходимо делать в текущий момент.

Ранее эксперты ухудшили свои прогнозы по инфляции и росту российской экономики в этом году, следует из макроэкономического опроса, опубликованного на сайте Банка России. Если в июне они прогнозировали инфляцию по итогам года в 5,3%, то сейчас — в 6,2%.

Кроме этого, прогноз по росту ВВП снижен с 0,7% до 0,6%, одновременно повышен прогноз по ключевой ставке на конец года — с 14,1% до 14,5%.