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Кремль оценил трудности российской экономики

Источник:
«Интерфакс»
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Дмитрий Песков
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Трудности в российской экономике не носят критического характера, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера», — цитирует пресс-секретаря российского лидера «Интерфакс».

Песков отметил, что в стране «в полной мере» обеспечивается макроэкономическая стабильность, президент и правительство регулярно обсуждают ситуацию, при этом есть понимание, что необходимо делать в текущий момент.

Ранее эксперты ухудшили свои прогнозы по инфляции и росту российской экономики в этом году, следует из макроэкономического опроса, опубликованного на сайте Банка России. Если в июне они прогнозировали инфляцию по итогам года в 5,3%, то сейчас — в 6,2%.

Кроме этого, прогноз по росту ВВП снижен с 0,7% до 0,6%, одновременно повышен прогноз по ключевой ставке на конец года — с 14,1% до 14,5%.

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Удавиков

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dimans1000

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Tanatholog

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карат11

А кого оштрафуют за сам факт атаки беспилотников на НПЗ и отсутствие ПВО?