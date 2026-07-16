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Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Источник:
РБК
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Передача тел погибших военных
Фото: © Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Москве было передано 31 тело, Киеву — 501, пишет РБК со ссылкой на депутата. Обмен стал тринадцатым с начала года и первым в июле. Всего с начала боевых действий в феврале 2022 года стороны провели 65 обменов.

Обмен прошел в приграничье Белоруссии — в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. До этого Россия и Украина проводили обмен телами погибших военнослужащих 18 июня. Тогда российская сторона получила 33 тела, украинская — 522 тела.

В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов.

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