Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Москве было передано 31 тело, Киеву — 501, пишет РБК со ссылкой на депутата. Обмен стал тринадцатым с начала года и первым в июле. Всего с начала боевых действий в феврале 2022 года стороны провели 65 обменов.

Обмен прошел в приграничье Белоруссии — в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. До этого Россия и Украина проводили обмен телами погибших военнослужащих 18 июня. Тогда российская сторона получила 33 тела, украинская — 522 тела.

В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов.