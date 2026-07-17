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Созданные ИИ дипфейки попали под Уголовный кодекс

Источник:
Sibnet.ru
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Создание дипфейков
Фото: © Magnific.com

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому использование дипфейков при совершении преступлений признается в УК РФ отягчающим обстоятельством.

Отягчающим обстоятельством предлагается считать использование созданных с помощью искусственного интеллекта видео и аудиозаписи, которые имитируют высказывания или действия человека.

Эти материалы обладают высокой степенью реалистичности. Они позволяют мошенникам вводить людей в заблуждение, совершать мошеннические действия, распространять клевету, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом действующее законодательство не учитывает использование таких технологий как обстоятельство, отягчающее наказание.

По данным некоммерческой организации ««Диалог Регионы», в российском сегменте интернета за первые девять месяцев 2025 года выявлено 342 дипфейка, тогда как за весь 2024 год было зарегистрировано только 84 таких случая.

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