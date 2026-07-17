Созданные ИИ дипфейки попали под Уголовный кодекс

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому использование дипфейков при совершении преступлений признается в УК РФ отягчающим обстоятельством.

Отягчающим обстоятельством предлагается считать использование созданных с помощью искусственного интеллекта видео и аудиозаписи, которые имитируют высказывания или действия человека.

Эти материалы обладают высокой степенью реалистичности. Они позволяют мошенникам вводить людей в заблуждение, совершать мошеннические действия, распространять клевету, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом действующее законодательство не учитывает использование таких технологий как обстоятельство, отягчающее наказание.



По данным некоммерческой организации ««Диалог Регионы», в российском сегменте интернета за первые девять месяцев 2025 года выявлено 342 дипфейка, тогда как за весь 2024 год было зарегистрировано только 84 таких случая.