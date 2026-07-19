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Семь причин не ругать себя за лень

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка спит на диване
Фото: © Magnific.com/
Кратковременный период лени длиной в пару дней ускоряет укрепляет иммунитет, улучшает сон, работу желудка, защищает от преждевременного старения и повышает мотивацию, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов.

Существует два вида лени. Первая возникает из-за реального переутомления, болезни или нехватки энергии. Вторая связана с психологией: мозг стремится избегать задач, которые требуют больших усилий и не приносят быстрого вознаграждения. При этом именно кратковременный отдых после нагрузки считается полезным, отметил эксперт.

Во время такого периода активнее работает так называемая система очистки мозга. Благодаря колебаниям уровня норадреналина усиливается движение спинномозговой жидкости, которая помогает выводить токсичные продукты обмена.

Такой отдых способствует восстановлению миелина — защитной оболочки нервных волокон, от которой зависит скорость передачи нервных импульсов. На фоне снижения уровня стрессового гормона кортизола активнее работают и иммунные клетки, поэтому организм эффективнее борется с инфекциями и быстрее восстанавливается после болезней.

Способ самовосстановления

Полезная лень также активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и пищеварение. Это улучшает работу желудка, поджелудочной железы и кишечника, а питательные вещества усваиваются эффективнее.

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Еще один эффект — улучшение состояния сосудов. По словам ученого, в период отдыха снижается активность механизмов, способствующих образованию тромбов, а длительное снижение стресса помогает сохранить здоровье сосудистой стенки и снизить риск инсульа.

Кроме того, поэтому полноценный сон в условиях спокойного бодрствования — это не просто пауза в работе, а состояние, в котором мозг запускает механизмы самовосстановления, сохраняя скорость передачи сигналов и защищая нервную систему от преждевременного старения, отметил эксперт.

При этом эксперт подчеркивает, что речь идет именно о кратковременном восстановлении. Если лень становится постоянной и превращается в отказ от движения, спорта и заботы о здоровье, она начинает работать уже во вред организму.

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