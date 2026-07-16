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Спецоперация на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла удары по целям в Киеве и Одессе

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Российские силы ночью в четверг, 16 июля нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, сообщило в Минобороны России.

«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении.

Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ по пути в порты Одесской области.

Российские силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.

Минобороны РФ подчеркнуло, что при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

Тема: Спецоперация на Украине
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Удавиков

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Egorka72

"Бей своих, чтобы чужие боялись!".....

карат11

А кого оштрафуют за сам факт атаки беспилотников на НПЗ и отсутствие ПВО?

карат11

Последний способ напомнить о себе!