Россия нанесла удары по целям в Киеве и Одессе

Российские силы ночью в четверг, 16 июля нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве, сообщило в Минобороны России.

«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении.

Среди других атакованных целей — объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ по пути в порты Одесской области.

Российские силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и БПЛА.

Минобороны РФ подчеркнуло, что при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.