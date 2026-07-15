Дачники получат единую скидку на электричество

Правительство подготовило постановление о введении единого понижающего коэффициента на электричество для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщает Союз садоводов России.

Соответствующее решение объявили по итогам заседания межведомственной рабочей группы правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, постановление было подготовлено Федеральной антимонопольной службой.

Сейчас садоводы, которые заключают индивидуальные прямые договоры с генерирующей электричество компанией, теряют «сельский» понижающий коэффициент. В результате им приходится платить по более высокому тарифу.

Льготный понижающий коэффициент применяется только при наличии общего договора СНТ, что ставит граждан, перешедших на прямую оплату, в неравные условия. Новое постановление введет единый понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1,0 для всех дачников без исключения.

Отмечается, что реализация инициативы позволит устранить существующую дискриминацию и уравнять тарифную нагрузку — скидка на электричество начнет применяться автоматически, вне зависимости от способа оплаты (напрямую или через СНТ).

Пока проект нормативного акта только прошел общественное обсуждение, поэтому точные параметры коэффициента и сроки вступления постановления в силу станут известны позднее.