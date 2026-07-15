Россияне бросились скупать товары «сикс севен»

Спрос на связанные с популярным интернет-мемом «сикс севен» («67») товары в России стремительно вырос, сообщила пресс-служба маркетплейса Wildberries.

По данным маркетплейса, старт массового спроса пришелся на декабрь 2025 года. Тогда денежный и натуральный оборот товаров с символикой «67» увеличился в 7,5 раза по сравнению с ноябрем.

В 2026 году интерес покупателей продолжил расти — в феврале продажи выросли в 2,2 раза относительно января, а в мае соответствующий оборот увеличился почти на 70% по сравнению с апрелем. Рост также продолжился в июне — продажи прибавили еще 30% относительно мая.

Наиболее востребованными товарами с символикой «67» стали фигурки, статуэтки и наклейки. С апреля в число лидеров вошли тематические пряники «сикс севен». Также россияне скупают одежду и обувь с символикой мема, украшения, печати, одноразовую посуду.

Самым популярным товаром среди всех позиций оказалась пластиковая подвижная фигурка «67» с глазами и руками. Второе место заняла мягкая игрушка «67». Также в число бестселлеров вошли наборы из мини-фигурок, тематические бейсболки и футболки.

Мем «сикс севен» не имеет никакого фиксированного смысла. Его суть заключается в том, чтобы выкрикнуть фразу «сикс севен» в самый неожиданный момент и сопроводить ее характерным жестом с покачиванием ладоней.

Мировую популярность мем обрел после видео, где звезда школьного баскетбола на вопрос друга оценить напиток по десятибалльной шкале ответил «наверное, шесть-семь», одновременно показав тот самый жест руками.