Доставка грузов из Китая в Россию подорожала на четверть

Автомобильные грузоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 20–25% из-за проблем с топливом, сообщили участники рынка глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

С апреля стоимость перевозки из Шанхая в Москву выросла с 730 тысяч рублей за машину до 1–1,1 миллиона рублей. Ежедневно цена увеличивается на 10–20 тысяч рублей, сказал «Коммерсанту» глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Он прогнозирует, что импортеры вскоре перейдут на контейнерные перевозки морем и железной дорогой.

Средняя стоимость доставки импортных товаров выросла примерно на 20%, уточнил коммерческий директор Eastex Тимур Савельев. За последние полторы недели доставка фуры из Маньчжурии в Москву подорожала на 50–70 тысяч рублей при базовой стоимости рейса в 760–830 тысяч рублей.

Возросла не только стоимость километра, но и время доставки, а также ее предсказуемость. Время транзита от Забайкальска до Москвы увеличилось на 23%, до 10-12 суток, отметил Савельев.