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Россияне на фоне проблем с бензином стали скупать электромобили

Источник:
«Коммерсантъ»
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Зарядка электромобилей
Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с поставками топлива усилили интерес россиян к электрокарам и гибридам. Минпромторг даже решил снизить скидку на покупку электромобилей с 35% до 10%.

В московских автосалонах раскупили почти все электрокары. Предложение не успевает за подскочившим с начала мая спросом, рассказали автодилеры газете «Коммерсантъ».

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Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобиль и как обычную машину, и как транспорт на электротяге. По данным «Автостата», в июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза год к году.

Минпромторг на этом фоне рассматривает корректировку программ льготного автокредитования и лизинга для электромобилей и гибридов.

Ведомство уже уведомило лизинговые компании о возможном сокращении скидки с нынешних 35% (но не более 925 тысяч рублей) до 10% (но не более 500 тысяч рублей).



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