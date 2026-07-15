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Президент Сербии прилетит в Киев на встречу с Зеленским

Источник:
IN4S
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Президент Республики Сербии Александр Вучич
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет 15 июля в Киеве. Он также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я уже побывал на четырех встречах: в Одессе, Дубровнике, Афинах и Тиране. Но даже это будет непросто, учитывая предложенную декларацию и все остальное», — сказал Вучич в ходе визита в Париж в комментарии порталу IN4S.

Вучич впервые приехал на Украину 11 июня 2025 года, тогда он также провел встречу с Зеленским. Лидеры двух стран обсудили восстановление Украины, двустороннее сотрудничество и европейскую интеграцию.

При этом сербский лидер отказался подписывать антироссийскую декларацию по итогам мероприятия.

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