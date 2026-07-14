Кремль ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не будет участвовать в формулировании гарантий безопасности Украине, свидетельствует о тупиковой позиции Европы, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы», — приводит РБК слова Пескова. «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — отметил он.

Свое заявление Мерц сделал по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже. Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры будут определять конкретные детали гарантий безопасности, а не Россия.



При этом он добавил, что настало время сесть за стол переговоров с Москвой. «Поэтому наш сигнал России таков: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня», — сказал канцлер.