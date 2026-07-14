Россияне бросились скупать топливные карты

Россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт на фоне ситуации с бензином в стране.

Владельцы автомобилей начали активнее подключаться к программам крупнейших сетей АЗС, рассчитывая сократить расходы на заправку благодаря бонусам и скидкам, рассказал эксперт Финансового университета Станислав Митрахович в комментарии Ura.ru.

Топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях.

Программы лояльности, привязанные к топливным картам, позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты бензина или покупок на АЗС. Размер вознаграждения обычно зависит от суммы покупок, статуса участника или действующих акций.

При этом эксперт подчеркнул, что в периоды повышенного спроса на бензин или ограничений поставок ключевыми факторами для автолюбителей становятся стабильность работы заправки и доступность топлива.