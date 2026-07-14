Трамп не поверил в причастность России к смерти сенатора Грэма

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп счел конспирологией версию о причастности России к смерти американского сенатора Линдси Грэма.

Во время интервью Newsmax у Трампа спросили, нет ли у него подозрений в том, что к смерти сенатора причастна Россия.

«Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать "да", но полагаю, что у Грэма были проблемы со здоровьем, и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте», — сказал президент США.

Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля в возрасте 71 года. Он был яростным противником России и убежденным сторонников Украины. Сенатор выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать страну спонсором терроризма.

В 2024 году в России Грэм был внесен в список террористов и экстремистов.