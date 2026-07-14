Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс

Школа вправе отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, сообщила в пресс-службе Минпросвещения России.

«Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — сказали РИА Новости в пресс-службе. В этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования.

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В Минпросвещения уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

Если выпускник 9-го класса не прошел индивидуальный отбор, региональные и местные власти «обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», подчеркнули в министерстве.