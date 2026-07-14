Монету с Ахматом Кадыровым выпустят в оборот

Центробанк 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету «Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения», сообщила пресс-служба регулятора.

Монета относится к серии «Выдающиеся личности России». Серебряная монета номиналом два рубля имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Фото: © пресс-служба Банка России

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.

Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 граммов, проба сплава — 925. Тираж монеты составит 3 тысячи экземпляров.

SIBNET.RU В MAX