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Монету с Ахматом Кадыровым выпустят в оборот

Источник:
Sibnet.ru
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 Центробанк 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету «Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения», сообщила пресс-служба регулятора.

Монета относится к серии «Выдающиеся личности России». Серебряная монета номиналом два рубля имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Монету с Ахматом Кадыровым выпустят в оборот
Фото: © пресс-служба Банка России

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.

Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 граммов, проба сплава — 925. Тираж монеты составит 3 тысячи экземпляров.

Что изображено на российских банкнотах →

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Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "