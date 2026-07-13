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Эксперты оценили эффект от внедрения цифрового рубля

Источник:
«Ведомости»
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Цифровой рубль
Фото: © Sibnet.ru

Потенциальный экономический эффект от широкого внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 млрд рублей в год, к такому выводу пришли экономисты Центрального университета.

До 348 миллиардов рублей потенциального эффекта может обеспечить реальный сектор экономики за счет снижения транзакционных издержек, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сделок и развития трансграничных расчетов, приводит «Ведомости» вывод авторов исследования.

Еще до 75 миллиардов рублей в год, по оценке экономистов, может получить банковский сектор благодаря созданию новых продуктов и сервисов на базе цифрового рубля, включая решения для корпоративного казначейства, смарт-контракты, интеграцию с учетными системами компаний и сервисы для международных расчетов.

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Наибольший эффект, как отмечается в исследовании, может быть связан с трансграничными расчетами — до 130 миллиардов рублей ежегодно. Еще до 128 миллиардов рублей может обеспечить снижение стоимости платежей и переводов.

Цифровой рубль — третья формой российской национальной валюты. Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

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