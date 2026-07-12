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Названо русское слово с рекордным числом значений

Источник:
РИА Новости
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Книга
Фото: © Magnific.com/

Глагол «идти» обладает самым большим числом значений в русском языке, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол "идти". Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», – сказала РИА Новости Ольховская.

Она добавила, что глагол также передает течение времени (годы идут) и ход событий (дела идут хорошо). Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели).

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Ольховская подчеркнула, что назвать точное количество значений, которое закреплено за словом, достаточно сложно.

«В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина у глагола "идти" зафиксировано 56 значений, в Большом академическом словаре русского языка выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в Большом толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков», — заключила эксперт.


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Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

Uynachalnica

"При этом, по его словам, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. Страна обеспечена...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣